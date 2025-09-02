Peña promulga ley que eleva subsidio a excombatientes de la Guerra del Chaco

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N.º 7.532, que modifica el artículo 168 de la Ley del Presupuesto General de la Nación, con el fin de aumentar el subsidio mensual a los tres últimos excombatientes vivos de la Guerra del Chaco, equiparándolo al sueldo de un legislador.
Con la nueva disposición, cada veterano recibirá G. 37.910.680 al mes, monto equivalente a 340 jornales mínimos vigentes, lo que se traduce en alrededor de G. 38 millones.
Los últimos héroes de la contienda
Los beneficiados con este incremento son:
- Virgilio Dávalos, de Caaguazú.
- Juan Bautista Cantero, de Alto Paraná.
- Canuto González, también de Caaguazú.
El proceso legislativo
La propuesta original fue presentada por el senador Colym Soroka (ANR), quien había planteado aumentar la pensión a G. 10 millones. Su proyecto fue respaldado por legisladores de todas las bancadas.
Posteriormente, las comisiones dictaminaron elevar el monto a G. 18,9 millones. Sin embargo, durante el debate, el senador Eduardo Nakayama sugirió que el subsidio sea equivalente al salario que perciben los parlamentarios, planteo que finalmente prosperó.
El proyecto fue aprobado el 7 de agosto por la Cámara de Senadores, sancionado por Diputados el 19 de agosto, y ahora promulgado por el Ejecutivo.