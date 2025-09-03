Parques Ñu Guasu y Guasu Metropolitano: buscan mapear usos y necesidades de la ciudadanía

Anuncian que entre los meses de septiembre y diciembre, se llevarán a cabo entrevistas, grupos focales, un sondeo mediante código QR y cartografía participativa con la ciudadanía, dentro del marco de un plan de mejoramiento de los parques Ñu Guasu y Guasu Metropolitano.

“Estas dinámicas de participación permitirán, a usuarios, mapear los usos y necesidades de cada parque. En este proceso participarán deportistas, vecinos, grupos de mujeres, adultos mayores, familias, actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil como Salvemos al Parque Guasu y usuarios interesados”, indican.

Las mejoras forman parte del “Convenio N.º 4500075896/2024: Plan Maestro, Plan de Sostenibilidad y Mejoramiento Integral de los Parques Urbanos Guasu y Ñu Guasu”, que contempla una inversión total de G. 15.695.707.830 para todos sus componentes, incluyendo la fiscalización.

El Plan Maestro fue adjudicado al Consorcio ITHSME - VICICON; las obras, al Consorcio Guasu (integrado por P&V S.A. y DIBEC Construcciones); y la fiscalización, a Compañía de Ingenieros Asociados (CIA S.A.). Sin embargo, los montos adjudicados a cada firma siguen sin revelarse.

La voz ciudadana marcará las prioridades

Estas acciones tienen como objetivo incorporar la voz de la ciudadanía en la definición de prioridades y estrategias, garantizando que las mejoras respondan a las necesidades reales de quienes utilizan estos espacios y sienten las bases para una hoja de ruta con un horizonte temporal a 10 años.

Las fechas y lugares de cada actividad serán anunciados a través de la cuenta oficial de Instagram de los parques (@nuguasuparaguay), así como en los canales institucionales del MOPC y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI-PY).