Video: hijo de Alliana sufre accidente y lo trasladan a Asunción en helicóptero

El hijo menor del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, sufrió un accidente este miércoles por la tarde mientras practicaba motocross en el circuito Tapiracuai, en el departamento de San Pedro.

El adolescente, de 12 años, fue auxiliado en primera instancia por personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y trasladado hasta el Hospital Distrital de San Estanislao, donde recibió atención de urgencia.

Traslado en helicóptero hasta Asunción

Posteriormente, cerca de las 19:30, fue evacuado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas hasta la capital del país y derivado al Hospital de Trauma.

Menor se encuentra fuera de peligro

De acuerdo con la información difundida por la Vicepresidencia de la República a través de la red social X, el menor, identificado como Rodolfo Alliana, sufrió una fractura en la muñeca a raíz de la caída. Desde la institución confirmaron que se encuentra fuera de peligro y que su vida no corre riesgo.

