Video: obrero murió en pleno trabajo de demolición en depósito

Un joven obrero perdió la vida en un accidente laboral registrado en la noche de este miércoles, mientras trabajaba en la demolición de un depósito ubicado sobre Battilana, entre República de Colombia y Rodríguez de Francia, en zona del Mercado 4 de Asunción.

La víctima fue identificada como Alexis Escurra Villalba, de 29 años, oriundo de Curuguaty. Según los datos proporcionados por el fiscal de turno, Hernán Galeano, el trabajador se encontraba utilizando un taladro cuando el cielo raso del lugar se desplomó sobre él, provocándole la muerte de manera instantánea. Bomberos voluntarios acudieron al sitio, pero ya nada pudieron hacer para reanimarlo.

En el momento del accidente se encontraban otros seis obreros en la obra, cuatro dentro del local y dos en el exterior, quienes trasladaban escombros.

Fiscalía pedirá informes a la Municipalidad

El fiscal Galeano señaló que la cuadrilla no contaba con las condiciones de seguridad adecuadas para realizar la labor y que tampoco se pudo corroborar si la obra en cuestión contaba con los permisos correspondientes de la Municipalidad de Asunción.

“Vamos a solicitar informes para determinar si existían las autorizaciones necesarias”, indicó.

El cuerpo del trabajador fue trasladado a la morgue judicial, mientras se aguarda la presencia de familiares.