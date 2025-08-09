Dos muertos al derrumbarse un silo en construcción en Loma Plata

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Herman Thomen, jefe de la comisaría local de la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, informó sobre un accidente fatal que tuvo lugar esta mañana en el sitio de construcción de un silo.

Según comentó, la Policía recibió alrededor de las 9:30 un aviso del derrumbe de un silo en un predio de la empresa proveedora de materiales de construcción Mawes S.A., cerca del aeropuerto de Loma Plata.

Dos obreros que trabajaban en la construcción del silo fallecieron a consecuencia del derrumbe: Teodoro Jara González (24 años) y William Figueredo Ortigoza (26), ambos oriundos del distrito de Mayor Otaño, Itapúa.

Los cuatro obreros que resultaron heridos fueron trasladados al hospital de Loma Plata.

Un cuerpo atrapado

Uno de los cuerpos sin vida quedó atrapado entre los hierros de la estructura derrumbada y la Policía espera la presencia de la Fiscalía para realizar los procedimientos de rigor y el rescate del cadáver.