Feria de la Agricultura en Itapúa: enterate cuáles fueron los productos más solicitados por extranjeros

Los producción nacional enamoró a propios y extraños, durante la Feria de la Agricultura Familiar que se desarrolló en Itapúa, dentro del marco del Mundial de Rally.
Dos fueron los productos estrellas, los más solicitados por los extranjeros: el huevo y la carne, comenta Carolin Leguizamón, coordinadora de las ferias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Compradores de nacionalidad argentina, uruguaya, polaca, francesa, alemanes y otros, se acercaron para conocer las comidas típicas, entre la que resaltó la chipa tradicional, seguida de las más gourmet.
La frutilla fue una de las frutas más vendidas y elogiadas. La recaudación de los productores también fue importante.
Ferias para esta semana
- Hoy, hasta las 15:00 se realiza la Feria en el Paseo 1811, en la ciudad de Fernando de la Mora.
- Mañana miércoles, la cita es en la planta baja del Shopping Multiplaza, de 07:00 a 15:00.
- El jueves, la feria de flores, estará en el Shopping Multiplaza.
- También el jueves 4, la Feria se instalará en la Costanera de Asunción y en Comendador Bó y Guaraníes, Lambaré.
- El viernes 5, la convocatoria a los pobladores de Lambaré, en el Century Plaza Shopping.
- El sábado 6, la cita es en el local de Ceproaan, en el Abasto Norte.