Feria de la Agricultura en Itapúa: enterate cuáles fueron los productos más solicitados por extranjeros

Los producción nacional enamoró a propios y extraños, durante la Feria de la Agricultura Familiar que se desarrolló en Itapúa, dentro del marco del Mundial de Rally.

Dos fueron los productos estrellas, los más solicitados por los extranjeros: el huevo y la carne, comenta Carolin Leguizamón, coordinadora de las ferias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Compradores de nacionalidad argentina, uruguaya, polaca, francesa, alemanes y otros, se acercaron para conocer las comidas típicas, entre la que resaltó la chipa tradicional, seguida de las más gourmet.

La frutilla fue una de las frutas más vendidas y elogiadas. La recaudación de los productores también fue importante.

