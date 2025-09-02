Nacionales

Feria de la Agricultura en Itapúa: enterate cuáles fueron los productos más solicitados por extranjeros

Durante los días que se llevó a cabo el Mundial de Rally en nuestro país, la Feria de la Agricultura Familiar brilló con los productos nacionales, directamente de la huerta a la mesa del consumidor. Los rallistas y extranjeros aprovecharon para realizar compras y conocer lo que produce la tierra guaraní.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 10:07
Feria de la Agricultura Familiar en Itapúa.
Los producción nacional enamoró a propios y extraños, durante la Feria de la Agricultura Familiar que se desarrolló en Itapúa, dentro del marco del Mundial de Rally.

Dos fueron los productos estrellas, los más solicitados por los extranjeros: el huevo y la carne, comenta Carolin Leguizamón, coordinadora de las ferias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Las comidas típicas también fueron muy elogiadas por los extranjeros, en la Feria de la Agricultura en Itapúa.
Compradores de nacionalidad argentina, uruguaya, polaca, francesa, alemanes y otros, se acercaron para conocer las comidas típicas, entre la que resaltó la chipa tradicional, seguida de las más gourmet.

La frutilla fue una de las frutas más vendidas y elogiadas. La recaudación de los productores también fue importante.

Ferias para esta semana

  • Hoy, hasta las 15:00 se realiza la Feria en el Paseo 1811, en la ciudad de Fernando de la Mora.
  • Mañana miércoles, la cita es en la planta baja del Shopping Multiplaza, de 07:00 a 15:00.
  • El jueves, la feria de flores, estará en el Shopping Multiplaza.
  • También el jueves 4, la Feria se instalará en la Costanera de Asunción y en Comendador Bó y Guaraníes, Lambaré.
  • El viernes 5, la convocatoria a los pobladores de Lambaré, en el Century Plaza Shopping.
  • El sábado 6, la cita es en el local de Ceproaan, en el Abasto Norte.
