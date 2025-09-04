Incendio consume una vivienda en Pedro Juan Caballero

El incendio destruyó la totalidad de una casa ubicada en General Díaz y 15 de agosto del barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El siniestro dejó a su paso cuantiosas pérdidas para una pareja de adultos mayores que residen en el inmueble.

Se desconoce la causa del incendio

Integrantes de dos unidades de bomberos de la ciudad de Pedro Juan Caballero acudieron hasta el lugar del incendio y si bien lograron impedir que el fuego se propague y afecte viviendas aledañas, no pudieron evitar la pérdida total en la vivienda en que se originó el fuego.

Lea más: Patrullera arde en llamas en Pedro Juan Caballero

Los mismos expresaron que aún desconocen la causa del incendio; un hijo de la pareja residente de la vivienda descartó que se haya tratado de un corto circuito ya que el mismo tiene en cuenta todos los detalles en el cuidado de las instalaciones eléctricas según manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy