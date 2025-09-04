Nacionales

Incendio consume una vivienda en Pedro Juan Caballero

Un incendio de gran magnitud ocurrió en la ciudad de Pedro Juan Caballero durante la mañana de este jueves. Bomberos locales intervinieron, pero no pudieron evitar la pérdida total de la casa.

Por Eder Rivas
04 de septiembre de 2025 - 10:31
Bomberos intervinieron, pero no pudieron evitar pérdida total a causa del incendio.Gentileza

El incendio destruyó la totalidad de una casa ubicada en General Díaz y 15 de agosto del barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El siniestro dejó a su paso cuantiosas pérdidas para una pareja de adultos mayores que residen en el inmueble.

La vivienda fue totalmente destruida por el incendio.

Se desconoce la causa del incendio

Integrantes de dos unidades de bomberos de la ciudad de Pedro Juan Caballero acudieron hasta el lugar del incendio y si bien lograron impedir que el fuego se propague y afecte viviendas aledañas, no pudieron evitar la pérdida total en la vivienda en que se originó el fuego.

Los mismos expresaron que aún desconocen la causa del incendio; un hijo de la pareja residente de la vivienda descartó que se haya tratado de un corto circuito ya que el mismo tiene en cuenta todos los detalles en el cuidado de las instalaciones eléctricas según manifestó.

