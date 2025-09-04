San Pedro se viste con la Albirroja y se suma con fervor al sueño de un nuevo Mundial

Desde tempranas horas, las instituciones educativas se sumaron al aliento colectivo. Estudiantes y profesores dejaron de lado sus uniformes habituales para ponerse “la piel de la selección”, como símbolo de fe y esperanza. Las calles volvieron a llenarse de banderas y camisetas; los vendedores ambulantes no dan abasto con la demanda de artículos alusivos a la Albirroja.

Empresas públicas y privadas también se sumaron a la movida, permitiendo que sus trabajadores luzcan la camiseta nacional como uniforme del día. En los comercios, se lanzaron promociones especiales y se instalaron pantallas gigantes tanto en restaurantes como en plazas, preparándose para vivir a lo grande el duelo de esta noche frente a Ecuador.

En San Pedro de Ycuamandyyú, la avenida principal ya se encuentra decorada y lista para la transmisión del partido mediante una pantalla gigante montada por la Municipalidad. Emprendedores locales se instalaron con stands de comidas y bebidas, listos para acompañar una posible celebración que muchos ya sienten en la piel.

El ambiente es de fiesta, pero también de profunda emoción. La confianza es tremenda, la pasión es gigante, y la esperanza más fuerte que nunca. Todos quieren ver a Paraguay sellar esta noche el ansiado pasaporte al próximo Mundial.

Que nuestros benditos héroes nos den la clasificación… y que el cazador de utopías, Alfaro, salga a la calle a celebrar con la gente, sería una locura hermosa. Sería una noche inolvidable para todo el país.

Hoy San Pedro late al ritmo de la Albirroja. Y como en cada rincón del Paraguay, el sueño de estar nuevamente en un Mundial vuelve a encenderse con fuerza.