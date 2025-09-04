Video: calles de Asunción denotan pobreza en Paraguay, dice periodista ecuatoriano

“¡Pinceladas de la capital paraguaya!”, es el título del video que el periodista deportivo de Ecuador, Marco López Castillo, publicó en su cuenta oficial de la red social TikTok.

El periodista está en Asunción para cubrir el partido entre la Selección Paraguaya de Fútbol y la de Ecuador que se disputará esta noche a las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco por las eliminatorias del Mundial 2026 y que definiría la clasificación de la Albirroja.

En el video muestra algunos lugares de la capital abandonados, al menos dos, y destacó que “las calles denotan mucha pobreza”, comparando la capital con Maturín en Venezuela o la Guayaquil de Ecuador de la década de los 80.

“Segunda vez que la número cinco nos trae a Asunción. Y la primera vez uno lo vive, la segunda uno ya lo corrobora. Y es que las calles denotan mucha pobreza, especialmente en el casco antiguo de Asunción, similar a Maturín, si se quiere, en Venezuela. Los mayores que uno hablan de que es muy similar al Guayaquil de los 80. Bueno, 40 años han pasado y Asunción lo que sí denota es que respira fútbol”, dice el periodista en su video.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El influencer mexicano que retrata la generosidad paraguaya en sus videos

Reacción de usuarios

Los usuarios paraguayos ingresaron al perfil del periodista y lo criticaron por lo que dijo, ya que apenas vio una parte de Asunción y solamente se limitó a criticar la pobreza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El perfil David.Gnz. escribió: “Pues acá podés caminar grabándote sin que te maten: tasas de asalto y homicidios por las nubes en Ecuador”, mientras que Juan expresó “Asunción, no es solo unas cuadras del casco antiguo”.

“Ese ya no es el centro de Asunción, jajajajajaja, es el casco antiguo, jajajajaja”, refirió Andrés Medina, mientras que el usuario Pinguino criticó “este tipo no sabe nada de Asunción”.

Manurro777 ironizó “en ecuador no hay pobreza, dice”, con una imagen en la que indica que “un 27 por ciento de los ecuatorianos vive en la pobreza”.

El usuario Ato fustigó “¿venís para hacer cobertura sobre las eliminatorias o tratar de menospreciar una ciudad?”, mientras que Luis Dario escribió “y por tu país como andamos? Ya estuve en Quito y me tocó también ver pobreza e inseguridad, ¿ese barrio donde está ubicado el GIR ya se puede caminar tranquilo, ¿no te asaltan más?”, entre otros.