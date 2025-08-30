El influencer mexicano que retrata la generosidad paraguaya en sus videos

Muchos extranjeros están eligiendo Paraguay para formar una nueva vida, y varios de ellos deciden contar sus historias a través de las redes sociales. Eduardo Garduño Gutiérrez es uno de ellos.

Ya tiene 206.000 seguidores de Instagram y comparte numeroso videos que conmueven a todos. Según compartió en sus redes, conoció a su pareja, Nicole, en China, donde él tenía cuatro negocios que perdió debido a una crisis financiera que sufrió luego de un accidente.

Según relató en sus redes, él y su novia viajaron juntos por 43 países hasta que ella lo trajo a Paraguay. “Fue amor a primera vista, me siento como en casa y se parece bastante en México”, comentó.

Lea más: “La estafa” y gran “mentira” en la que cayó una rusa en Paraguay

Relató que después de haber perdido sus primeros negocios se prometió no volver a tener restaurantes. Sin embargo, decidió abrir una taquería en Paraguay para generar ingresos que le permitan seguir ayudando a la gente en las calles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Paraguay es el corazón de Sudamérica y simplemente se ha vuelto como mi casa”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La solidaridad del pueblo paraguayo

Sus videos más virales guardan relación con una misma temática. Eduardo se acerca a trabajadores o personas humildes y les pide algo de comida o bebida, señalándoles que tiene muy poco dinero para darle a cambio.

Esta semana, compartió que se acercó a un vendedor ambulante de frutas y le pidió frutas a cambio de G. 500. Le dijo que tenía mucha hambre y era todo el dinero que tenía.

Lea más: Una influencer que nos pasea con “caronas”

El vendedor no le dio ninguna fruta, pero le ofreció empanadas y una gaseosa, que él mismo le compró de un copetín. Muy conmovido por la acción desinteresada del vendedor, el influencer le dio G. 300.000, como acostumbra hacer cada vez que una persona humilde lo ayuda de corazón.

“¿En serio? Para mi hijo va a ser", expresó entre lágrimas el comerciante.

En otro de sus videos, que tiene más de 15.000 reacciones, se acercó a un señor, le dijo que había perdido su billetera y tenía hambre. El hombre también le regaló empanadas y le ofreció un asiento. El influencer mexicano se emocionó con su solidaridad y también le entregó a cambio dinero en efectivo y logró emocionarlo hasta las lágrimas.

Otro video lo captó en la zona del Mercado 4, donde un anciano sin dudarlo le regaló dos panes y un vaso de agua. Luego de recibir el dinero en efectivo, el hombre le contó que se lo llevará a su hijo, que estaba internado en ese momento.

Lea más: Un influencer asegura que Paraguay es un “tesoro escondido” y solo hay que descubrirlo

Así, através de sus numerosos videos, Eddie mostró la generosidad del pueblo paraguayo. Comerciantes, chiperos, vendedores ambulantes, policías y ciudadanos de todo el país lo ayudaron desinteresadamente en reiteradas ocasiones. A cambio, él les retribuye con dinero en efectivo, fruto de las ganancias en su negocio instalado en Villa Elisa.