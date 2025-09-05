El interior del país también vibró con la clasificación de Paraguay

La histórica clasificación de Paraguay al Mundial 2026 no solo se celebró en Asunción, sino que también encendió la pasión albirroja en diferentes ciudades del interior, donde miles de hinchas salieron a las calles para vivir una fiesta inolvidable.

Encarnación

En Encarnación, una multitudinaria caravana recorrió la Costanera con bocinazos y banderas flameando. Cientos de vehículos desfilaron formando una interminable columna tricolor que convirtió la noche en un verdadero carnaval futbolero.

Ciudad del Este

En Ciudad del Este, el punto de encuentro fue la rotonda Oasis, donde familias enteras se congregaron para festejar el regreso de la Albirroja a los mundiales. Los cánticos y fuegos artificiales acompañaron una celebración marcada por la emoción y el orgullo.

San Juan Bautista

San Juan Bautista, Misiones, tierra natal del capitán Gustavo Gómez y del joven mediocampista Diego Gómez, vivió su fiesta en la plaza Boquerón, convertida en epicentro de una multitud que rindió homenaje a sus ídolos locales.

Coronel Oviedo

En Coronel Oviedo, los festejos se hicieron sentir con bocinazos, caravanas y cánticos en el centro de la ciudad, donde la clasificación fue celebrada como una victoria propia.

Pilar

En Pilar, ni la fría noche pudo frenar a los hinchas albirrojos, que se reunieron en las principales calles para compartir la alegría de este logro histórico.

Ayolas

Mientras tanto, en Ayolas, los festejos se concentraron en el área verde del barrio San Antonio, donde la comunidad entera se unió en un ambiente de júbilo y hermandad.

Así, de norte a sur y de este a oeste, Paraguay entero celebró unido la vuelta de la Albirroja al Mundial tras 16 años, en una noche que quedará grabada en la memoria colectiva de todo un país.