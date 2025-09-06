El Festival del Pescado brilla en Pilar con gran éxito y sabor local

El evento reunió a cocineros de distintos distritos del departamento de Ñeembucú y atrajo a visitantes de todo el país. Ever Salinas fue el ganador del concurso de pira caldo, llevándose un premio de tres millones de guaraníes.

La ciudad de Pilar fue escenario de la segunda edición del Festival del pescado, que se realizó con gran éxito en la explanada de la Gobernación de Ñeembucú.

El evento contó con la participación de establecimientos gastronómicos provenientes de Alberdi, Villa Franca, Villalbín, Cerrito y Pilar, ofreciendo al público una amplia variedad de platos tradicionales a base de pescado.

El festival atrajo a numerosos visitantes de distintos puntos del país, quienes pudieron disfrutar de especialidades como romanitas de surubí, empanadas de pescado, pira chyryry, milanesas y croquetas de pescado.

Una de las novedades de esta edición fue el concurso de pira caldo, en el que participaron varios cocineros y cuyos platos fueron evaluados por un exigente jurado encabezado por la profesora Zaida Aquino Arrúa del SNPP, junto a Sebastián Zarnikowsky y Esteban Talavera.

El ganador del certamen fue el joven Ever Salinas, quien compitió de forma independiente y se alzó con el primer premio, dotado con tres millones de guaraníes otorgados por la Gobernación de Ñeembucú.

“Es el primer año que me presento de manera independiente. Cada uno tiene su toque, yo preparé pira caldo con surubí en rodajas, un poco de papa a los costados, pimienta molida y lo decoramos con perejil”, expresó el cocinero ganador.

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), destacó que se están realizando gestiones para que el festival sea calendarizado oficialmente en la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

“Queremos que el Festival del Pescado se convierta en una tradición anual en el mes de septiembre y así generar un movimiento económico interesante en nuestra ciudad”, afirmó.

La actividad fue amenizada con artistas locales y departamentales quienes pusieron ritmo y calor a una noche intensamente fría en la ciudad de Pilar.