Sabores del río: Pilar se prepara para el 2º Festival del Pescado “Pira Ara”

La ciudad de Pilar vivirá una verdadera fiesta gastronómica el viernes 5 de septiembre desde las 19:00 con la segunda edición del Festival del Pescado “Pira Ara”, organizado por la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Ñeembucú.

El evento busca resaltar las riquezas culinarias del departamento, especialmente los platos tradicionales elaborados a base de pescado, producto estrella de la zona por su cercanía a los ríos Paraguay, Paraná y Tebicuary.

Verónica Salinas, secretaria de Turismo, informó que el festival contará con 20 stands donde se ofrecerán delicias como empanadas de pescado, romanitas, casuelas de surubí, pira chyryry y el infaltable pira caldo, el cual tendrá una competencia especial con premio de G. 3.000.000 al mejor preparado.

La competencia de pira caldo contará con un jurado exigente, integrado por chefs y referentes de la gastronomía de la zona, quienes evaluarán cuidadosamente la preparación, sabor, presentación y técnicas utilizadas por los concursantes.

“Queremos mostrar al país y al extranjero lo bueno que tiene Pilar, su gastronomía, su gente y su respeto por el medio ambiente”, expresó Salinas, destacando que la pesca responsable es también uno de los mensajes del festival.

Veronica Salinas, explicó que los interesados en competir en las diferentes categorías aún pueden inscribirse llamando al número de celular 0975 137157.

La noche estará amenizada por artistas y grupos musicales locales, garantizando un ambiente familiar y festivo.

El “Pira Ara”, que el año pasado tuvo una exitosa primera edición, promete superar expectativas en este 2025 y consolidarse como una tradición en Ñeembucú.