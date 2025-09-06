En la XXXIV Expo Norte exigen políticas públicas para superar pobreza, mejorar la educación, salud y seguridad

El ruedo central fue el lugar donde se realizó la inauguración oficial de la XXXIV Expo Norte que inició el 1 de setiembre pasado. Entre los invitados estaban autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre otras.

Durante su discurso, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción, Gustavo Ruiz, dijo que la Expo Norte también obliga a una mirada crítica hacia el interior de “la patria chica”, refiriéndose al primer departamento.

“Demandamos políticas públicas que promuevan superar la pobreza instalada en el primer departamento, que den respuestas a tantas carencias en educación y salud. Al retraso en asegurar la conectividad vial, entre otros déficits estructurales”, sostuvo.

Agregó: “a la falta de seguridad que todavía tiene de rehenes a Edelio Morínigo y Óscar Denis”.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción, Ana Urbieta Cáceres, manifestó que el norte no es una isla ni un territorio lejano, sino que es una tierra de oportunidades.

“Concepción, literalmente, ha cimentado la nación paraguaya y estamos orgullosos del protagonismo que hemos asumido a pesar de las postergaciones y la deuda histórica. Aquí somos gente de trabajo, que con sacrificio y esperanza apostamos por un futuro más próspero para todos”, refirió.

Como representante del gobierno estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, entre otras cosas dijo que la paz que se reclama desde los sectores productivos solo se puede lograr es acompañado al pequeño productor. Se refirió especialmente al abigeato.

“Aquí estamos las autoridades que podemos decir ese es un trabajo pendiente. Recuperar la moral, recuperar eso que nos hace ser orgullosos de ser paraguayos y ese es el compromiso que venimos a reasumir aquí en la Expo Norte”, mencionó.