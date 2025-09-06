Incendio destruye vivienda en Carapeguá: dos ocupantes lograron escapar ilesos

Según manifestaron, en ausencia del propietario de la vivienda, Joaquín González, mayor de edad, quien se encuentra trabajando en San Juan Bautista, Misiones, dos amigos ingresaron a la casa y se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y fumando. Se presume que una colilla de cigarrillo habría provocado el incendio, atendiendo a que la vivienda no contaba con energía eléctrica, por lo que se descarta un cortocircuito.

Lea más: Tras asalto en J.A. Saldivar, recuperan vehículo en Carapeguá

La bombera del cuartel de este municipio, Andrea Medina informó que recibieron la denuncia de un presunto incendio estructural y al llegar encontraron la casa totalmente consumida por las llamas. “No hallamos a ninguna persona en el interior, por lo que procedimos a la extinción del fuego”, indicó.

Agregó que se desconoce la causa exacta del incendio, ya que la vivienda no poseía cableado eléctrico y en su interior solo se encontraron restos de una cama y ropas.

Por su parte, Ramona Sánchez manifestó que fue avisada de que la vivienda de su padrastro se estaba incendiando y al llegar le comentaron que dentro se encontraban desde anoche dos personas consumiendo bebidas alcohólicas. A uno lo reconoció por su alias “Gallito”, mientras que del otro dijo desconocer la identidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que tanto su madre como su padrastro se encuentran trabajando en Misiones y que no saben si estos individuos tenían autorización para permanecer en la vivienda. Señaló además que ambos huyeron rápidamente del lugar, y que uno de ellos aparentemente sufrió quemaduras, aunque no se tienen mayores datos al respecto.