Tras asalto en J.A. Saldivar, recuperan vehículo en Carapeguá

La recuperación fue posible gracias al sistema de GPS del vehículo y la rápida intervención de la policía local, que fue alertada del hurto. Efectivos policiales de la Comisaría 5ta. fueron contactados sobre un vehículo abandonado en el predio de la cancha del Club 2 de Mayo, en la compañía Cerrito, a unos 10 kilómetros del centro urbano.

En el lugar se constató la presencia del vehículo Toyota Ractis, tipo Station Wagon, color bordo, año 2010, con chapa Nº AAVE421 Py, en trámite de inscripción. Se desconoce la identidad de los autores del hecho.

Según el informe policial, una patrulla a cargo del Suboficial Federico Martínez, acompañado por el Suboficial Germán Otazú, recibió el aviso de un vehículo robado en J. Augusto Saldivar, jurisdicción de la Comisaría 20 Central, se dirigía hacia Carapeguá, por el camino a Nueva Italia.

Los agentes presumen que los delincuentes, al percatarse de la presencia policial, ingresaron a un camino de tierra y abandonaron el vehículo en la cancha mencionada, huyendo a pie.

Los efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona, pero no lograron dar con los sospechosos. Desde la Comisaría 20 Central llegó el Oficial inspector Ariel Fretes a bordo del móvil 201, junto con el propietario Jhonatan Ricardone. Personal de Investigación de Delitos de Calixtro y del Departamento de Criminalística se presentaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Se comunicó el hecho al fiscal de la Unidad N°1, quien en coordinación con la Agente Fiscal de J. Augusto Saldivar, Rosana Martínez, dispuso el secuestro del vehículo y su entrega a la Comisaría 20 Central. Fue llevado en grúa hasta la Comisaría N°20, atendiendo a que la llave del automóvil se llevaron los desconocidos y quedó a disposición del Ministerio Público.