Embajada de Israel en Asunción condena ataque terrorista en Jerusalén

La delegación diplomática, encabezada por el embajador de Israel en Paraguay, Amit Mekel, enfatiza en una misiva enviada a la redacción de ABC su “más enérgica condena al ataque terrorista del 8 de Septiembre en Jerusalén”, donde un “grupo de terrorista abrió fuego contra civiles inocentes en una parada y abordo de un autobús.

“Este acto cobró la vida de al menos seis personas e hirió a más de una veintena, entre ellos hombres y mujeres que simplemente se dirigían a sus actividades cotidianas”, relatan en la nota, en la que también añaden que “una vez más, el terrorismo demuestra su carácter cruel e inhumano, dirigido intencionalmente contra la población civil con el único propósito de sembrar miedo y dolor”.

Resalta que “ninguna causa ni justificación puede otorgar legitimidad a semejantes crímenes, que atentan contra los principios más básicos de la convivencia y de la humanidad” y “tal como declaró (hoy) el primer ministro Benjamín Netanyahu: “Estamos combatiendo el terrorismo: al régimen terrorista hutí; en Irán, que los respalda a todos; en Gaza, en el Líbano; a Hezbollah y en todos los frentes. No estamos cediendo, ni lo haremos. Intensificaremos nuestras operaciones y alcanzaremos todos nuestros objetivos”.

Derrotar al terrorismo

Según el comunicado de la Embajada de Israel “sus palabras reflejan la firme e inquebrantable determinación de Israel de enfrentar y derrotar al terrorismo en todas sus formas, dondequiera que se manifieste” y agrega que “Israel continuará defendiendo a sus ciudadanos con determinación y firmeza frente a quienes intentan destruir su derecho a vivir en paz y seguridad en su tierra ancestral”.

Además, “las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para neutralizar a los atacantes y evitar una tragedia aún mayor, reafirmando el compromiso del Estado de Israel en la lucha contra el terrorismo".

La nota firmada por el diplomatico, también expresa “nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”.

Finaliza diciendo que “la Embajada de Israel en Paraguay reitera su llamado a la comunidad internacional a condenar sin ambigüedades este ataque, y a unirse en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas".