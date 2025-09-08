Nacionales

Embajada de Israel en Asunción condena ataque terrorista en Jerusalén

La embajada de Israel en Asunción manifestó, a través de un comunicado, su “más enérgica condena” al ataque terrorista que dejó varios muertos en Jerusalén, hoy.

08 de septiembre de 2025 - 13:13
Los servicios de emergencia transportan el cuerpo de una de las víctimas tras el ataque terrorista ocurrido en Jerusalén.
La delegación diplomática, encabezada por el embajador de Israel en Paraguay, Amit Mekel, enfatiza en una misiva enviada a la redacción de ABC su “más enérgica condena al ataque terrorista del 8 de Septiembre en Jerusalén”, donde un “grupo de terrorista abrió fuego contra civiles inocentes en una parada y abordo de un autobús.

Lea más: Las autoridades israelíes arrestan a un "sospechoso" tras el ataque en Jerusalén

“Este acto cobró la vida de al menos seis personas e hirió a más de una veintena, entre ellos hombres y mujeres que simplemente se dirigían a sus actividades cotidianas”, relatan en la nota, en la que también añaden que “una vez más, el terrorismo demuestra su carácter cruel e inhumano, dirigido intencionalmente contra la población civil con el único propósito de sembrar miedo y dolor”.

Resalta que “ninguna causa ni justificación puede otorgar legitimidad a semejantes crímenes, que atentan contra los principios más básicos de la convivencia y de la humanidad” y “tal como declaró (hoy) el primer ministro Benjamín Netanyahu: “Estamos combatiendo el terrorismo: al régimen terrorista hutí; en Irán, que los respalda a todos; en Gaza, en el Líbano; a Hezbollah y en todos los frentes. No estamos cediendo, ni lo haremos. Intensificaremos nuestras operaciones y alcanzaremos todos nuestros objetivos”.

Amit Mekel, embajador de Israel en Paraguay.
Derrotar al terrorismo

Según el comunicado de la Embajada de Israel “sus palabras reflejan la firme e inquebrantable determinación de Israel de enfrentar y derrotar al terrorismo en todas sus formas, dondequiera que se manifieste” y agrega que “Israel continuará defendiendo a sus ciudadanos con determinación y firmeza frente a quienes intentan destruir su derecho a vivir en paz y seguridad en su tierra ancestral”.

Además, “las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para neutralizar a los atacantes y evitar una tragedia aún mayor, reafirmando el compromiso del Estado de Israel en la lucha contra el terrorismo".

Lea más: Los atacantes de Jerusalén llegaron en vehículo y dispararon contra una parada de autobús

La nota firmada por el diplomatico, también expresa “nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”.

Finaliza diciendo que “la Embajada de Israel en Paraguay reitera su llamado a la comunidad internacional a condenar sin ambigüedades este ataque, y a unirse en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas".

