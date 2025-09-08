Encuentran basuras patológicas en el vertedero municipal de Yataity del Norte

Los vecinos informaron que este fin de semana fueron alertados por personas que realizaron un recorrido por el vertedero sobre la existencia de restos de basuras patológicas mezclados entre los residuos comunes, consistentes en frascos de suero con jeringas, delantales, lienzos, entre otros elementos que fueron utilizados aparentemente en el hospital de Santaní.

En ese sentido, el vocero de la comisión ciudadana denominada Yataity del Norte Solidario, Alberto Areco, manifestó que los ciudadanos del lugar están preocupados por la falta de verificación de las basuras que se depositan en el predio de la comuna de Yataity del Norte, y pide que haya más control por parte de las autoridades locales para evitar el ingreso de cualquier tipo de residuos en el terreno, aseveró.

“No podemos permitir que nos traigan basuras de otro lado, y principalmente los residuos patológicos, debido al peligro que pueden ocasionar a la gente de la zona, teniendo en cuenta que aquí no se realiza un tratamiento adecuado de los desechos que se tiran en el predio, por lo que urge que las instituciones correspondientes vean la forma de dar una solución definitiva al problema”, enfatizó Areco.

Nota a la Municipalidad

Por su parte, el profesor Florentino Alvarenga, poblador de la comunidad, expresó que a raíz de lo acontecido presentaron hoy una nota al intendente de esta ciudad, Guido Garcete (Alianza), pidiendo una explicación relacionada con la denuncia, teniendo en cuenta que la ciudadanía no está enterada de la existencia de una autorización para el traslado de los desechos de otros municipios, y mucho menos de las basuras patológicas, subrayó.

Intendente dijo que no hay permiso

Sobre el caso, contactamos con el Ejecutivo municipal de esta ciudad, quien mencionó que la comuna no autorizó a ninguna empresa recolectora para el depósito de residuos en el vertedero de Yataity del Norte, donde solamente se permite llevar las basuras comunes producidas por la gente de esta ciudad.

Enfatizó que, tras la denuncia realizada por los vecinos, se va a contratar a un encargado del predio para el control correspondiente de los vehículos que entran en la zona del vertedero, indicó.