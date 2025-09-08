Lanzan curso internacional de formación profesional para mantenimiento y operación de vehículos eléctricos

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, junto con el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, dará inicio al primer curso organizado fuera de su país, denominado “Curso de Formación Profesional para Mantenimiento y Operación de Vehículos Eléctricos”.
El curso, que se desarrollará en Asunción del 9 al 23 de septiembre próximo y reunirá a 70 participantes de instituciones públicas, universidades, empresas de transporte y talleres privados, todos ellos vinculados al naciente ecosistema de movilidad eléctrica del país.
Indican que se trata de un curso para responder a las necesidades del país, con el fin de paliar a las necesidades y características del mercado nacional de vehículos eléctricos.
El curso pone especial énfasis en:
- Sistemas de carga y seguridad de los vehículos eléctricos.
- Tecnologías de control inteligente.
- Diagnóstico y reparación de fallas.
- Gestión de baterías y propulsión eléctrica.
El objetivo es asegurar que el conocimiento adquirido se traduzca en competencias prácticas que impulsen el uso eficiente y sostenible de estas nuevas tecnologías, además de la réplica de los conocimientos por parte de instructores del SNPP, así como docentes y técnicos universitarios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: SNPP advierte sobre cursos falsos ofrecidos en redes sociales
Perfil de los participantes
- Instructores del SNPP especializados en mecánica automotriz, electricidad y electrónica.
- Profesores e investigadores de la UNA y universidades privadas.
- Técnicos de empresas de transporte y talleres.
- Representantes de ANDE, MOPC, INTN y el Parque Tecnológico Itaipú.
Al final del curso, los participantes recibirán una certificación conjunta del SNPP y Taiwan ICDF, según anunciaron.