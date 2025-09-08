Nacionales

Lanzan curso internacional de formación profesional para mantenimiento y operación de vehículos eléctricos

Paraguayos interesados en el curso internacional de formación profesional para mantenimiento y operación de vehículos eléctricos iniciarán la capacitación este martes 9 de septiembre.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 11:38
Fachada de la sede central del Servicio Nacional de Promoción Profesional, en Asunción.
Fachada de la sede central del Servicio Nacional de Promoción Profesional, en Asunción.

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, junto con el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, dará inicio al primer curso organizado fuera de su país, denominado “Curso de Formación Profesional para Mantenimiento y Operación de Vehículos Eléctricos”.

El curso, que se desarrollará en Asunción del 9 al 23 de septiembre próximo y reunirá a 70 participantes de instituciones públicas, universidades, empresas de transporte y talleres privados, todos ellos vinculados al naciente ecosistema de movilidad eléctrica del país.

Indican que se trata de un curso para responder a las necesidades del país, con el fin de paliar a las necesidades y características del mercado nacional de vehículos eléctricos.

El curso pone especial énfasis en:

  • Sistemas de carga y seguridad de los vehículos eléctricos.
  • Tecnologías de control inteligente.
  • Diagnóstico y reparación de fallas.
  • Gestión de baterías y propulsión eléctrica.

El objetivo es asegurar que el conocimiento adquirido se traduzca en competencias prácticas que impulsen el uso eficiente y sostenible de estas nuevas tecnologías, además de la réplica de los conocimientos por parte de instructores del SNPP, así como docentes y técnicos universitarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: SNPP advierte sobre cursos falsos ofrecidos en redes sociales

Perfil de los participantes

  • Instructores del SNPP especializados en mecánica automotriz, electricidad y electrónica.
  • Profesores e investigadores de la UNA y universidades privadas.
  • Técnicos de empresas de transporte y talleres.
  • Representantes de ANDE, MOPC, INTN y el Parque Tecnológico Itaipú.

Al final del curso, los participantes recibirán una certificación conjunta del SNPP y Taiwan ICDF, según anunciaron.

Enlace copiado