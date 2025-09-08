Obispo emérito Mario Melanio Medina pidió a las autoridades escuchar al pueblo durante la celebración a Santa María de Fe

El 8 de septiembre, el calendario católico y los creyentes, honran a la Virgen Santa María, patrona de uno de los distritos del departamento de Misiones que lleva su mismo nombre.

En honor a la protectora, los creyentes participaron de la celebración eucarística presidida por el obispo emérito de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Mario Melanio Medina, quien en su homilía exhortó a las autoridades que estuvieron presentes a escuchar al pueblo, porque ellos son los mandantes.

“Vamos a hablar sobre los inconvenientes que ustedes tienen acá; primero, la cuestión del sistema cloacal, por la cual muchos ciudadanos llegaron a quejarse ante mí, y en ese sentido, les digo que voy a rezar y le voy a decir al nuevo obispo, Osmar López, que les pueda acompañar para escuchar el sentir del pueblo y ser mediador ante las autoridades para encontrar una solución a esta problemática”, dijo.

En ese sentido, el mismo señaló que el sistema de alcantarillado sanitario es un bien necesario y que eso nadie discute, “pero el lugar de la planta de tratamiento es la cuestión y se debe buscar un lugar adecuado; ojalá haya un diálogo y reflexión y de eso sacar el bien para el pueblo”, agregó.

Otra problemática de la que habló el obispo emérito es el rechazo hacia la comunidad indígena que viene a asentarse en el distrito de Santa María.

“Con la Arquidiócesis de Asunción habíamos conseguido una tierra para los indígenas acá en Santa María, y en ese sentido hubo un rechazo hacia ellos desde esta comunidad, y eso significa que aún tenemos en nuestro ADN la discriminación”, mencionó.

“Qué quiere decir: hablamos de Dios y de nuestra madre María, pero a la hora de ayudar y compartir con el prójimo cambiamos de mentalidad, los discriminamos y no hacemos lo que Jesús nos ha dicho en la última cena: ámense los unos a los otros como yo los he amado, y eso lo tenemos que reflejar”, expresó Medina.

A las autoridades que estuvieron presentes durante la celebración el senador Derlis Maidana (ANR-HC); el intendente de Santa María, Ramón Sanabria (ANR), y la intendenta de San Ignacio, Cristina Ayala (ANR) les dijo que escuchen al pueblo.

“A ustedes, las autoridades, les digo que escuchen al pueblo, porque ellos son los mandantes y ellos les dieron ese cargo que tienen hoy. Hagan lo que el mandante les diga”, concluyó.

Tras culminar la celebración, en la explanada de la iglesia se realizó la entrega de una nueva ambulancia totalmente equipada por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.