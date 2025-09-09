ANDE pide un ente regulador independiente

Con relación al polémico proyecto de ley que “crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía”, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, aclaró que “vemos con buenos ojos” esta propuesta del Gobierno, aunque refirió que consideran que deben darse algunos ajustes.

“No es correcto el rechazo. (...) Creemos que, técnicamente, se debe ajustar ese proyecto de ley”, expresó.

Añadió que con las reformas legales —como la modificación de la Ley 6977 sobre energías renovables no convencionales— se crearán nuevas figuras y aparecerán nuevos actores en el sistema eléctrico.

Un ente regulador ante nuevos actores

En ese sentido, Sosa subrayó la necesidad de contar con un árbitro o ente regulador respecto a los actores energéticos, incluido la ANDE.

“Con las nuevas figuras se están introduciendo actores distintos a la ANDE. En ese escenario se requiere de un ente regulador, como ocurre en otros países donde el sistema eléctrico funciona con un organismo de control”, dijo.

El titular de la ANDE aclaró que su planteo no apunta a que la institución que dirige asuma esa función. “Lo que proponemos es una nueva institución independiente, con autarquía y perfil técnico, que actúe como árbitro entre los nuevos actores del sistema eléctrico paraguayo”, refirió.

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se viene manifestando desde la semana pasada en contra del proyecto, que actualmente se encuentra en debate en la Cámara de Diputados y cuyo tratamiento fue postergado hasta la sesión del próximo martes 16.