Camión y dos automóviles involucrados en choque en Ñemby

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en la Ruta PY01 – Acceso Sur, en la ciudad de Ñemby, a la altura del desvío hacia San Antonio.

En el hecho estuvieron involucrados un camión de gran porte tipo Scania, un vehículo liviano y una camioneta.

Según la versión brindada por el hermano de uno de los conductores afectados, los dos vehículos menores estaban detenidos frente al semáforo en rojo cuando fueron embestidos por el camión.

Acotó que, en un primer momento, el chofer del camión afirmó que no vio a los rodados detenidos. Sin embargo, luego habría cambiado su relato al mencionar que ambos automóviles lo impactaron en la parte frontal.

No hay heridos

Aunque no se registraron heridos, el vehículo liviano quedó con severos daños en la parte frontal y en uno de sus laterales.