Accidente en la Costanera de Asunción deja dos heridos

Un accidente de tránsito registrado en la noche del lunes sobre la avenida Costanera de Asunción, a la altura de la calle Río Ypané, dejó como saldo dos personas heridas. El hecho involucró a una camioneta Citroën C4, conducida por Fernando Silvero, de 19 años, y una motocicleta al mando de Ignacio Rojas, de 32 años, quien iba acompañado de su pareja, Aurelia Cabrera.

Según informó la comisaria Evangelina Escalante, la motocicleta circulaba por el carril derecho de la avenida cuando, al intentar girar hacia Río Ypané, se cruzó en el trayecto de la camioneta que iba por el carril izquierdo, lo que derivó en la colisión.

Heridos fueron asistidos

Tanto Rojas como Cabrera resultaron con lesiones. El conductor de la motocicleta fue trasladado de urgencia a IPS Ingavi debido a la gravedad de sus heridas, mientras que su acompañante fue derivada al Hospital del Trauma.

El conductor de la camioneta, en tanto, no presentó lesiones y fue sometido al procedimiento policial de rigor, que incluye la prueba de alcotest.

