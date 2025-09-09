Más de 20 años de litigio por un presunto plagio: cantante paraguayo demandó al grupo Los Bybys

La denuncia del cantante paraguayo Xhiago argumenta que la canción “Dame la oportunidad”, que cantan Los Bybys es un plagio de su composición “Fuego de amor”. El caso, 21 años después, se encuentra en “auto para sentencia” en primera instancia y esperan llegar a un acuerdo entre las partes.

“Ayer tuvimos audiencia con la Procuraduría y pedimos fijar nuevamente fecha por el tema del procurador general que se cambió y aún no fue nombrado uno nuevo”, especificó Xhiago, en comunicación con ABC Digital.

Xhiago grabó la canción “Fuego de amor”, en 1993, en el estudio de Papi Galán y fue incluida en un casete.

El cantautor la registró en la Dirección Nacional de Registro de Autor, del Ministerio de Industria y Comercio, en el 2000, pero ya la había compuesto en 1987, según señaló.

“Dame la oportunidad” es igual a “Fuego de amor” en cinco compases, aunque su tema es una balada, mientras, la interpretación de Los Bybys es en ritmo de cachaca.

“El músico paraguayo Lidio Ortiz hizo la pericia y comprobó que mi canción fue plagiada”, agregó.

Solicitan dos millones de dólares

El documento presentado ante la Justicia indica que la solicitud es de dos millones de dólares:

Daño moral: U$S 500.000.

Daño patrimonial: U$S 1.500.000.

Antecedentes

Xhiago había participado en el Quinto Festival Internacional de la Canción de Cancún, en 1993.

Ya antes había afrontado una situación similar con el grupo Cupidos del Amor, que grabó su tema “Mi pedazo de ilusión”, sin su autorización.