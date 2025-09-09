Pobladores de la colonia Luz Bella de Guayaybí reclaman a una empresa la terminación de obras adicionales

La preocupación de los pobladores de la colonia Luz Bella se centra principalmente en que muchos de los compromisos de la empresa constructora Wheel Co. SA contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicipaciones (MOPC), con los pobladores quedaron inconclusos. La representante de la firma es Mirna Rudel Ávalos Coronel.

Para empeorar la situación, la constructora ya retiró todas las máquinas viales del campamento que se había montado, sin que las obras estén completamente culminadas, explicaron.

Mencionaron que este pedido se viene repitiendo desde el año pasado, a raíz de que la empresa contratista Wheel Co. SA, que tiene a su cargo la pavimentación del tramo de 22 km desde Luz Bella hasta Maracaná, distrito ubicado en el departamento de Canindeyú. Desde el inicio de los trabajos tuvo problemas con los vecinos asentados en la parte urbana, especialmente del barrio San Francisco, donde actualmente unas 20 familias solicitan la habilitación de los accesos a sus viviendas y otras mejoras que aún faltan realizar.

Muchas sin acceso

Emigdia Chávez, lugareña, indicó que, de acuerdo con la información que manejan, la referida constructora ya se encontraría trabajando en otro proyecto en la zona de Canindeyú, sin haber completado los trabajos, que consisten en el mejoramiento de los accesos a las viviendas, canalización y colocación de badenes de cemento en los lugares necesarios. Además, el arreglo de las líneas del tendido eléctrico que fueron afectadas con la pavimentación de la vía que cruza en medio de la población, explicaron.

Casas inundadas

La denunciante manifestó que muchas familias están padeciendo la falta de una buena terminación de las obras complementarias y que deben ser terminadas para evitar que sigan siendo víctimas a consecuencia de la irresponsabilidad de la empresa, subrayó.

Lea más: Pobladores exigen a una empresa constructora la terminación de una obra complementaria

“Muchas de las casas de los vecinos, lamentablemente, con cada lluvia grande se quedan inundadas , atendiendo que, para construir el asfaltado, se tuvo que alzar la calle, haciendo que varias de las viviendas se queden expuestas a ser alcanzadas por los raudales por la falta de canalización al costado de las banquinas”, refirió.

Tratamos de contactar con algún representante de la constructora Wheel Co. SA, pero nadie respondió al número de teléfono que nos facilitó uno de los denunciantes.

También tratamos de comunicarnos con el director del área de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, para saber su respuesta sobre la denuncia realizada por los colonos, quien tampoco atendió nuestra llamada y los mensajes enviados a su teléfono móvil.

Estamos abiertos en caso de que algún representante de la empresa contratista y el ingeniero Benítez deseen referirse a las quejas de los pobladores de Luz Bella.