Seminario “Herramientas para la buena comunicación” se realizará desde el próximo sábado 27

La organización del evento es conjunta entre el CVP (Club Veteranos de Prensa) y FAP (Futbolistas Asociados del Paraguay), con el apoyo de ABC Color. Las fechas marcadas son los sábados 27 de setiembre, 25 de octubre, 15 y 29 de noviembre, en todos los casos de 8:30 a 11:30, en las instalaciones de Zielo Hotel (Madame Lynch 2833, Asunción).

El Seminario está dirigido periodistas, estudiantes de medios de comunicación e interesados en general, los cuales tendrán acceso libre a las jornadas. No habrá preinscripción y en la jornada inaugural, los interesados deberán anotarse en modo presencial, a partir de las 8:00 en el local del evento.

Se entregarán diplomas a quienes lo soliciten y hayan asistido al 75 % de las jornadas (3 de 4) como mínimo, según indicaron los organizadores. Para mayores informes, el teléfono habilitado es el 0981 462494.

En cada jornada se desarrollará un módulo, los cuales fueron conformados de la siguiente manera:

* Módulo 1 (27 de setiembre) Tema A (08:30): Tips para mejorar el español que hablamos y escribimos. Disertante: Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Tema B (09:45): Lenguaje radial y televisivo: ¿son lo mismo? Disertante: Óscar Acosta, presentador de Telefuturo y Radio Monumental.

* Módulo 2 (25 de octubre) Tema A (08:30): Informar con datos ciertos, protegiendo la fuente Disertante: Mabel Rehnfeldt, periodista de investigación de ABC Color. Tema B (09:45): Comunicación corporativa e institucional. Disertante: Hugo Vigray, especialista en asesoría de prensa, publicista y libretista.

* Módulo 3 (15 de noviembre) Tema A (08:30): Lenguaje técnico de Economía al alcance de todos, Disertante: Enrique Ocampo, analista económico, ex funcionario del BCP. Tema B (09:45): El futbolista: Éxito, fama, infortunio y olvido. Mesa Redonda: Rogelio Delgado, Paulo Da Silva, Roberto Fernández y Francisco Arce. Moderador: Ramón Hicks.