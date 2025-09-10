Leve aumento de cuadros respiratorios en el hospital de Ñemby

El ambiente climático inestable hizo que aumentaran los cuadros respiratorios, especialmente en niños, en el hospital distrital de la ciudad de Ñemby, departamento Central, según informó su director Nilton Torres.

El profesional aclaró que, a la hora de las salidas de las instituciones educativas, aumenta la cantidad de pacientes, por lo que tuvieron que reforzar el servicio para satisfacer la demanda.

“Estamos con un leve aumento de los cuadros respiratorios, sobre todo en niños, pero afortunadamente no afecta al servicio. Las horas de mayor concurrencia son cuando salen de las escuelas y colegios y estamos reforzando en esos horarios”, expresó Torres.

Dijo que cuentan con 8 camas en la sala de pediatría y la mitad se encuentra ocupada, pero que no son graves.

Eliminar criaderos

El galeno instó a la ciudadanía a limpiar las casas y eliminar los criaderos de los mosquitos y así evitar las enfermedades que transmiten estos vectores, como el dengue y chikunguña.

“Ya se vienen los días de calor y es importante tomar conciencia y eliminar los criaderos de mosquitos en las casas y así evitar las enfermedades que transmiten, como el dengue y chikunguña”, expresó el director.