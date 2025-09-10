Nuevo juicio para ex fiscal general Díaz Verón y su esposa, en octubre

El Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por sus colegas Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para las 8:30 del próximo miércoles 1 de octubre, el inicio al nuevo juicio oral y público al ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.

Ambos están acusados por el Ministerio Público por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio solicitaron la pena de 8 años de cárcel, más otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón, y 5 años de prisión para Morínigo.

El caso contra Díaz Verón y su esposa es por egresos registrados y no justificados por valor de G. 10.495.174.320.

En ese primer juicio, el Colegiado estuvo presidido por Víctor Alfieri e integrado por Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez. El mismo dictó la Sentencia Definitiva N° 599, el 21 de diciembre de 2023, a través de la cual absolvió de culpa y pena del ex titular del Ministerio Público y a su esposa.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones integrado por los magistrados José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió con votos en mayoría de Fernández y Benítez anular la sentencia y ordenar la realización de un nuevo juicio, por su parte, Vera Navarro votó por confirmar la absolución del matrimonio.

Casación de Javier Díaz Verón y su esposa está pendiente de resolución

El ex fiscal genteral Javier Díaz Verón y su esposa, presentaron un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 del 1 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, por el cual se anuló la absolución su absolución.

La casación fue planteada bajo patrocinio del Abg. Derlis Martínez, quien había señalado que la presentación tiene por objeto la anulación de la resolución dictada por el tribunal de alzada, en relación pricipalmente al reenvío del expediente.

La defensa sostiene que el fallo no está firme, en consecuencia, no se puede llevar a cabo el nuevo juzgamiento hasta tanto la Sala Penal de la máxima instancia judicial adopte una resolución.

Cámara anuló absolución de Díaz Verón y esposa

Según la conclusión a la que arribaron los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.

Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.

Resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.

En el fallo que anuló la absolución de Díaz Verón y esposa, la camarista Bibiana Benítez evidenció que se buscó un “tribunal a medida” para confirmar la sentencia de primera instancia.