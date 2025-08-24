Exfiscal Díaz Verón recurre a la Corte buscando zafar de nuevo juicio oral

El recurso extraordinario de casación fue planteado por el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, en contra del Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 1 de agosto de 2025 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala de la Capital, por el cual se anuló la absolución del matrimonio del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La casación fue planteada bajo patrocinio del Abg. Derlis Martínez, quien confirmó a nuestro diario la presentación del recurso que tiene por objeto la anulación de la resolución dictada por el tribunal de alzada, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez Faría; mientras que el magistrado Delio Vera Navarro votó por confirmar la absolución de la pareja.

En atención al reenvío del expediente, resuelto por la Cámara de Apelaciones, el expediente fue remitido el pasado martes 12 de agosto a la jueza Adriana Planas, que está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos N° 2.

Sin embargo, la defensa sostiene que el fallo no está firme, en consecuencia, no se puede llevar a cabo el nuevo juzgamiento hasta tanto la Sala Penal de la máxima instancia judicial adopte una resolución.

Cámara anuló absolución de Díaz Verón y esposa

El Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala de la Capital, con los votos de los camaristas Bibiana Benítez Faría y José A. Fernández, anuló la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, mediante el cual el tribunal integrado por los jueces Víctor Alfieri, como presidente; Alba González y Darío Báez, como miembros titulares, absolución de culpa y pena a Javier Díaz Verón y su esposa María Morínigo.

Según concluyeron ambos magistrados que votaron por anular el fallo, el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.

Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.

Resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.

En el fallo que anuló la absolución de Díaz Verón y esposa, la camarista Bibiana Benítez evidenció que se buscó un “tribunal a medida” para confirmar la sentencia de primera instancia.

Déficit de G. 10 mil millones

En el juicio oral las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera habían solicitado que Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para la función pública, por egresos no justificados por G. 10.495.174.320; mientras que para su esposa María Selva Morínigo pidieron 5 años de prisión, por el hecho punible de lavado de dinero.