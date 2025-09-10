PJC: Pobladores de un asentamiento siguen utilizando un puente en deplorable estado

Unas 180 familias que habitan en el asentamiento San Rafael de la ciudad de Pedro Juan Caballero se ven afectadas por el mal estado de un puente, que es la única vía que conecta el lugar con otros puntos de la capital de Amambay. “Hace tiempo que tenemos este problema; un accidentado murió porque la ambulancia en la que iba a ser auxiliado no pudo cruzar el puente”, explicó Édison Villalba, lugareño.

Eduardo Alcaraz, también poblador del asentamiento, pidió una solución al problema a quienes están en el poder comunal. “Hace demasiado tiempo que tenemos esta necesidad; necesitamos la presencia de nuestras autoridades”, expresó.

“Tuvimos una pérdida muy grande y no queremos que más personas mueran por el mal estado del puente”, agregó.

María Cristina Giménez y María Aparecida González también realizaron pedidos similares a los hechos por Alcaraz y Villalba. Los vecinos lamentaron que un poblador de la zona, identificado como Eusebio Prieto (52), haya muerto horas después de haber caído de su motocicleta debido al mal estado de la arteria por la que circulaba.

Caminos en mal estado y oscuros

María Aparecida González dijo que el puente en pésimo estado no es el único problema que aqueja a los pobladores del asentamiento. “Ya me caí varias veces manejando moto”, dijo sobre el problema.

Agregó que también es necesario mejorar el estado de los caminos y la iluminación. “Necesitamos que reparen nuestros caminos y también que iluminen mejor el lugar”, indicó indignada la lugareña.

Pedirán informe sobre el puente

El concejal Cristian Franco (ANR), presidente de la Junta Departamental de Amambay, indicó que la institución a su cargo pedirá de inmediato un informe acerca de la situación del puente, ya que hace cinco meses el órgano legislativo declaró de emergencia departamental el puente, por lo cual debió ser prioridad para el Ejecutivo.