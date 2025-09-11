Aniversario de Ayolas: se realizará la primera jornada de boxeo internacional

Esther Colman, representante del gimnasio organizador de la velada boxística internacional, señaló que recientemente la institución cumplió su primer año de vida y, teniendo en cuenta el aniversario fundacional número 126.º de la comunidad ayolense, se incluyó por primera vez la jornada de boxeo dentro de los programas de festejos llevados adelante por la Municipalidad de Ayolas con apoyo de otras instituciones.

El objetivo es promocionar el boxeo, que está teniendo mucha aceptación de personas de diferentes edades, sobre todo en sus formaciones, porque les permite tener más confianza, disciplina, etcétera, indicó.

Por su parte, el profesor Enrique Zaracho señaló que en la jornada de boxeo internacional estarán presentes boxeadores de distintas categorías provenientes de Asunción, Encarnación, Coronel Bogado, Ayolas, San Cosme y Damián, así como también de diferentes ciudades de Argentina.

Del evento participarán categorías como peso ligero, medio, semipesado y otros. El público también podrá disfrutar de peleas de exhibición de menores de edad y de mujeres de Encarnación y ayolenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ayolas, "Un paraíso junto al río", celebrará su 126 º aniversario fundacional

En otro momento, Zaracho declaró que el boxeo no solo consiste en lanzar golpes, también es importante para que las personas puedan superar el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras dificultades que pudieran estar atravesando. La edad no es un impedimento para la práctica de este deporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los interesados en tener más información sobre este evento pueden solicitar informes a los números 0972 222-272 o 0984 947-247.

Lea más: Emprendedoras de Santa Rosa reclaman apoyo municipal para proyectos comunitarios