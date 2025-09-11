Ayolas, “Un paraíso junto al río”, celebra su 126.º aniversario fundacional

Las celebraciones iniciarán este jueves, a las 19:00, con la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía, que contará con unos 30 stands de emprendedores y empresas nacionales. Desde las 20:00 se desarrollará el Festival Serenata a la Ciudad, con la participación de artistas como el dúo de chamamé Camila Rivero y Félix Mareco, Sureños, Jazmín “La Bullanguerita”, además de grupos de danza como el Ballet Segunda Juventud, Paraná Jeroky y Mainumby.

Lea más: Rescatan a guacamayos victimas del trafico ilegal

Mañana viernes, a las 9:00, se realizará el desfile cívico estudiantil, mientras que a las 19:00 tendrá lugar el festival “Ayolas Canta”. El sábado 13, a partir de las 19:00, se llevará adelante la XXIV edición del Festival de Arary. Estarán presentes artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales.

Entre ellos se menciona la presencia en escenario de La Retrobam, Los Alfonso, Cumbre Bohemia, Nadia Portillo y la animación de Enrique Pavón

El domingo 14, en el Polideportivo Municipal, se prevén competencias de pádel y boxeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las actividades culminarán el sábado 27 de septiembre, con el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución, que se desarrollará en el Club de Pesca Yacyretá.

Lea más: La donación de sangre de una persona puede salvar hasta tres vidas