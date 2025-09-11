Nacionales

Ayolas, “Un paraíso junto al río”, celebra su 126.º aniversario fundacional

AYOLAS. La ciudad de Ayolas, conocida como “Un paraíso junto al río”, cumple este viernes 12 de septiembre 126 años de fundación. El municipio prepara una nutrida agenda cultural, deportiva y gastronómica, con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y firmas comerciales.

Por Miguel Ángel Rodríguez
11 de septiembre de 2025 - 13:00
Ayolas
El símbolo de la canoa a orillas del río Paraná, representa al sector pesquero de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

Las celebraciones iniciarán este jueves, a las 19:00, con la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía, que contará con unos 30 stands de emprendedores y empresas nacionales. Desde las 20:00 se desarrollará el Festival Serenata a la Ciudad, con la participación de artistas como el dúo de chamamé Camila Rivero y Félix Mareco, Sureños, Jazmín “La Bullanguerita”, además de grupos de danza como el Ballet Segunda Juventud, Paraná Jeroky y Mainumby.

Ayolas
Jazmín “La Bullanguerita”, artista ayolense, estará presente el el festival Ayolas Canta.

Mañana viernes, a las 9:00, se realizará el desfile cívico estudiantil, mientras que a las 19:00 tendrá lugar el festival “Ayolas Canta”. El sábado 13, a partir de las 19:00, se llevará adelante la XXIV edición del Festival de Arary. Estarán presentes artistas locales, departamentales, nacionales e internacionales.

Ayolas
El símbolo del pescado en Ayolas, representa al rubro de la pesca comercial y turística.

Entre ellos se menciona la presencia en escenario de La Retrobam, Los Alfonso, Cumbre Bohemia, Nadia Portillo y la animación de Enrique Pavón

Ayolas
El añejo tatare, que forma parte de la historia del distrito de Ayolas.

El domingo 14, en el Polideportivo Municipal, se prevén competencias de pádel y boxeo.

Las actividades culminarán el sábado 27 de septiembre, con el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución, que se desarrollará en el Club de Pesca Yacyretá.

