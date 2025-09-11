Detienen a 4 personas e incautan drogas, armas y vehículos en Pedro Juan Caballero

El procedimiento encabezado por la fiscal antidrogas de Amambay Rossana Coronel y efectuado por agentes especiales de la Dirección de Inteligencia Operativa de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Caacupé de la ciudad de Pedro Juan Caballero, derivó en el decomiso de 16 paquetes de marihuana prensada que totalizó 16,30 kilos y 31 gramos de cocaína. Igualmente fueron incautados vehículos como 4 camionetas y un automóvil, además de armas de fuego como un subfusil calibre 9 mm, 3 pistolas y 2 revólveres, según un informe oficial del ente antidrogas.

Asimismo, los intervinientes detuvieron a cuatro responsables de lo incautado. Los mismos fueron identificados como Adilson Rodrigo Giménez Esteche (39), Richard Domingo Campuzano (24), Ignacio Enrique Cardozo (35), todos paraguayos y Nelson Marques Silva Filho (31) de nacionalidad brasileña.

Otros elementos incautados

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detalló mediante un boletín que también fueron incautados 10 aparatos celulares de distintas marcas, balanzas de precisión y electrónicas, aparatos de DVR y otros equipos electrónicos, además de materiales utilizados para el acondicionamiento de vehículos al servicio del narcotráfico, por lo que desde la institución de lucha contra el narcotráfico, consideran un golpe logístico importante a la estructura criminal en la zona de frontera.

