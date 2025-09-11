Nacionales

La Municipalidad de San Antonio clausura tres aulas por peligro de derrumbe

SAN ANTONIO. La Municipalidad local ordenó la clausura de un pabellón de tres aulas en la escuela básica 5.583 Puerta del Sol por peligro de derrumbe. Una de las salas fue reconstruida en el 2021 tras desplomarse del techo. Por la obra, la Comuna destinó más de G. 400 millones.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
11 de septiembre de 2025 - 10:48
La directora del turno tarde de la escuela Puerta del Sol de San Antonio, Alice Brítez, muestra las grietas en la estructura de la institución.
La Municipalidad de la localidad de San Antonio, departamento Central, ordenó ayer la clausura de un pabellón de tres aulas de clases en la escuela básica 5.583 Puerta del Sol, del barrio Cándida Achucarro.

La estructura cuenta con grandes grietas y las maderas ya empiezan a ceder, por lo que representa un gran peligro para los alumnos.

Según comentó la directora del turno mañana, Estela Apuril, los estudiantes serán reubicados en otras salas y que el comedor será sacrificado para que los alumnos no se queden sin aula.

Los grados afectados son el segundo, el quinto y el sexto, y la sala que estábamos usando como comedor, vamos a reacondicionar para reubicar a los niños”, explicó la docente.

La sala ya fue reconstruida hace 4 años

Una de las salas afectadas ya fue reconstruida en 2021 tras derrumbarse el techo y afectó gran parte de la estructura de la galería.

En febrero de 2021 se desplomó el techo de una de las salas que ahora nuevamente cuenta con enormes grietas en gran parte de la estructura.

Una de las salas afectadas ya se reconstruyó hace 4 años, tras el desplome del techo.
En dicha ocasión, la administración municipal, que estaba a cargo de Raúl Mendoza (PLRA), destinó más de G. 400 millones para la reconstrucción de la sala.

El actual jefe comunal, Santiago Aguilera (PLRA) comentó que ya están elaborando la planilla para el llamado y posterior reparación.

Clausuramos todo el pabellón, porque no podemos arriesgar a los alumnos y es el mismo salón que desplomó hace cuatro años”, explicó el titular comunal.

Por su parte, la directora del turno tarde, profesora Alice Brítez, comentó que la sala del tercer grado tiene hendiduras en el piso.

La profesora del tercer grado, Carmen Barreto, muestra las hendiduras en el piso.
Al costado de la pared se está hundiendo el piso, y es una preocupación, porque no sabemos si es el cimiento el problema y esperamos que se pueda verificar y solucionar”, expresó la docente.

