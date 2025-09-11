San Miguel: Familias buscan mejoran sus ingresos con feria de productos agrícolas

En el distrito de San Miguel, del departamento de Misiones, se desarrolló la tercera edición en lo que va del año de la feria de las familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete, donde en este distrito están 216 familias, de las cuales en esta jornada participaron 60.

Al respecto, la encargada distrital del programa Tekoporã Mbarete, Daisy Martínez, señaló que cada año realizan tres ferias con el objetivo de ir mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios de este programa.

“Nosotros realizamos esta feria tres veces al año, pero en esta ocasión, por los 20 años del programa Tekoporã, tendremos una cuarta edición en diciembre. En el distrito de San Miguel son beneficiarias 216 familias con la ayuda económica”, indicó.

Martínez señaló que en esta ocasión participaron beneficiarios de la compañía Arazapé y del casco urbano de San Miguel, donde ofertaron productos de lana, comidas típicas de la zona, así como productos hortícolas y granjeros: huevos casero, queso Paraguay, entre otros.

“El objetivo de esta clase de feria es ayudar a los beneficiarios de este distrito para ir mejorando la calidad de vida de los mismos”, agregó la encargada distrital.

En representación de los feriantes, y como una de las beneficiarias, Pabla Ramona Rivarola señaló que el beneficio que están percibiendo les ayuda en la compra de insumos tanto para los cultivos como para otros rubros, a fin de producir y posteriormente comercializar; y de esa manera, generar un ingreso para mantener a sus familias.

Tekoporã Mbarete es un programa social del Gobierno que busca reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad mediante un subsidio económico y acompañamiento social y comunitario para garantizar el acceso a alimentación, salud y educación.