Video: conocido jinete de Ypacaraí fallece en accidente de tránsito

Este jueves falleció el conocido jinete de Ypacaraí, Sixto Colmán. Su deceso se produjo tras un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Paso Puente.

El fatal percance vehicular sucedió en la “Curva Pechugón” de Ypacaraí, cuando el camión en el que se trasladaba Colmán impactó de lleno contra el costado de otro camión de mayor porte, al momento de tomar la curva.

Gracias a una grabación de una cámara de seguridad, se puede observar que el vehículo se desliza a raíz de la pista mojada, motivo por el cual no puede realizar el giro de forma normal y termina chocando contra el camión que pasaba a su lado.

Sixto Colmán era muy querido por sus presentaciones ecuestres y por su potro “Pico de Oro”. Fue un hombre que marcó historia en la Jineteada del Paraguay.

Don Colman fue fundador de la Asociación de Jinetes del Paraguay y fundó también la primera escuela de adiestramiento del país en su ciudad Ypacaraí.