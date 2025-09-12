Celebran los 126 años de fundación del distrito de Ayolas, Misiones

El desfile se inició poco después de las 09:30 sobre la avenida ubicada junto al área verde, en el acceso al barrio San Antonio. En el palco oficial estuvieron presentes el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), concejales municipales y departamentales, así como invitados especiales. Alumnos y docentes rindieron homenaje a la ciudad desfilando con sus mejores galas.

En la noche del jueves, como antesala de los festejos, se realizó la tradicional serenata a Ayolas. El público disfrutó de presentaciones de grupos de danza.

En la misma ocasión se habilitó la Expo Feria Trabajo y Energía 2025, con más de 70 stands de emprendedores gastronómicos y artesanales.

El programa de festejos continúa este viernes, desde las 19:00, en el área verde, con el festival “Ayolas Canta”.

Mañana, sábado 13 de septiembre, desde las 20:00, se desarrollará la XXIV edición del Festival del Arary, con la participación del dúo de chamamé Camila Rivero y Félix Mareco, Sureños, Jazmín “La Bullanguerita”, además de los grupos de danza Ballet Segunda Juventud, Paraná Jeroky y Mainumby, entre otros.