Celebran los 126 años de fundación del distrito de Ayolas, Misiones

AYOLAS. Los pobladores del distrito de Ayolas, conocido también como “Un paraíso junto al río”, conmemoran este viernes, 12 de septiembre, su aniversario fundacional número 126. La Municipalidad organizó diversas actividades, entre ellas el desfile cívico estudiantil realizado en la mañana de este viernes.

Por Miguel Ángel Rodríguez
12 de septiembre de 2025 - 16:20
Ayolas - desfile
Alumnas de la Escuela Básica N º 1915 "Agustin Pio Barrios" de Ayolas.MRRMiguel Ángel Rodríguez

El desfile se inició poco después de las 09:30 sobre la avenida ubicada junto al área verde, en el acceso al barrio San Antonio. En el palco oficial estuvieron presentes el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), concejales municipales y departamentales, así como invitados especiales. Alumnos y docentes rindieron homenaje a la ciudad desfilando con sus mejores galas.

Ayolas
Alumnas de la Escuela Básica N º 6000 "Virgen de Las Mercedes" de Ayolas.

En la noche del jueves, como antesala de los festejos, se realizó la tradicional serenata a Ayolas. El público disfrutó de presentaciones de grupos de danza.

En la misma ocasión se habilitó la Expo Feria Trabajo y Energía 2025, con más de 70 stands de emprendedores gastronómicos y artesanales.

El programa de festejos continúa este viernes, desde las 19:00, en el área verde, con el festival “Ayolas Canta”.

Mañana, sábado 13 de septiembre, desde las 20:00, se desarrollará la XXIV edición del Festival del Arary, con la participación del dúo de chamamé Camila Rivero y Félix Mareco, Sureños, Jazmín “La Bullanguerita”, además de los grupos de danza Ballet Segunda Juventud, Paraná Jeroky y Mainumby, entre otros.

Ayolas
La danza paraguaya fue parte de la serenata a Ayolas.
