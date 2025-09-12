USF de Nueva Asunción en deplorable estado, con un solo médico e inoperante ambulancia, denuncian

Los pobladores de Nueva Asunción, conocido también como Chacoí, denuncian que padecen desde hace tiempo la desidia de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Los pacientes que acuden hasta el único puesto de salud de la localidad, afirman que apenas reciben atención sanitaria ya que el servicio solo dispone de un profesional médico para toda la demanda.
La Unidad de Salud Familiar (USF) de Nueva Asunción, es el único puesto sanitario para los más de 3.500 pobladores de la zona, pero se encuentra en precarias condiciones. Además, según las quejas, solo se atiende de lunes a viernes y, si existe una emergencia, tampoco se dispone de los elementos necesarios para la asistencia y, la única ambulancia disponible para el traslado de pacientes, se encuentra en lamentables condiciones.
La falta de medicamentos es otro problema que afecta a los usuarios del servicio. Los pacientes se quejan además del mal estado edilicio, principalmente de la sala de urgencias, que fue clausurada por presentar paredes agrietadas y techos en malas condiciones.
Municipalidad aporta G. 15 millones cada tres meses
Desde el Consejo de Salud explicaron a ABC que la USF recibe un aporte trimestral de la Municipalidad local, que es destinado a la compra medicamentos, arreglos de la USF y compras de equipos biomédicos como electrocardiogramas, estetoscopio, termómetros digitales, entre otros.
Al ser consultados sobre los recursos invertidos por el Ministerio de Salud, indicaron desconocer los detalles.
“Nosotros recibimos un aporte trimestral. El doctor hace sus pedidos para las compras, para todas las necesidades que se tenga. La intendencia hace este aporte al Consejo de Salud para las reparaciones de la ambulancia, que es el único medio que se tiene acá para socorrer a la gente; G. 15 millones es lo que le corresponde a la USF de Chacoí”, dijo Leticia Martínez, tesorera del consejo local de salud.
Sobre la ambulancia para el traslado de pacientes, explicaron que la unidad fue donada y tiene más de 8 años de servicio.