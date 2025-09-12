USF de Nueva Asunción en deplorable estado, con un solo médico e inoperante ambulancia, denuncian

Pacientes que acuden hasta la Unidad de Salud Familiar de Nueva Asunción denuncian sentirse abandonados por el Ministerio de Salud. El servicio se encuentra en precarias condiciones, solo dispone de un médico y no abre los fines de semana. A esto se suma una ambulancia casi inoperante para el traslado de pacientes.