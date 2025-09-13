Camión cisterna derrama combustible en Madame Lynch y contamina el arroyo Itay

Un camión cisterna de origen boliviano tiene una pérdida de combustible y podría derramar unos 50.000 litros de gasoil sobre la avenida Madame Lynch, a la altura de Sinforiano Buzó, en Asunción.

El líquido que cae en las canaletas de la avenida, desemboca en el arroyo Itay, lo que podría ocasionar un serio daño ambiental que alcanzaría incluso al río Paraguay, según alertan los bomberos que trabajan en la zona.

El capitán Roque González, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, explicó que los tanques del vehículo están interconectados, lo que impide detener la fuga.

“Ese gasoil va por la canaleta y al desagüe pluvial, cae al arroyo Itay y se va a extender por un trecho muy largo hasta desembocar en el río Paraguay”, señaló.

El conductor de nacionalidad boliviana que intentó ayudar a contener la pérdida presentó una reacción alérgica por inhalación de gases tóxicos y contacto con el combustible. El afectado recibió asistencia médica en el lugar.

El derrame continúa y los voluntarios trabajan contrarreloj, aunque reconocen que la fuga es imposible de contener debido a la rotura del sistema de válvulas.

Falta de presencia policial

Los bomberos intervinientes también se quejaron de la ausencia de la Policía, indicaron que llamaron a los agentes; sin embargo, estos no acuden al lugar, mientras el tránsito se ve muy afectado en la zona.