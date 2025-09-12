Arroyos y Esteros: camión quedó sin cabina en aparatoso accidente

Agentes de la Policía de Arroyos y Esteros y la Patrulla Caminera intervinieron en un accidente de tránsito que involucró a dos tractocamiones Scania. El choque se registró a las 5:50 cerca del kilómetro 74 de la ruta PY03 General Elizardo Aquino.

Según datos brindados por el oficial inspector Felipe Samudio Samaniego, el chofer de uno de los camiones quiso salir a la ruta de manera repentina y, para evitar el percance, el otro conductor realizó una maniobra que hizo que pierda el control de su rodado. A raíz del repentino giro, su cabina quedó colgando en la banquina, terminó desprendiéndose y cayó al barranco.

El chofer de este camión, Eleuterio Duarte López (31) resultó con algunas lesiones. Pese a que al principio se indicaba que se encontraba grave, desde la comisaría local confirmaron que fue atendido en el Centro de Salud de Arroyos y Esteros y ya fue dado de alta debido a la levedad de sus heridas.

El otro conductor, Celso Balbuena, resultó ileso. Ambos fueron sometidos al alcotest y el resultado fue negativo.

