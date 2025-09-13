Hallan armas y municiones durante allanamiento en playa de autos de Pedro Juan Caballero

Los investigadores realizaron el allanamiento en una playa de autos ubicada en José Berges y Fernando de la Mora en el marco de la investigación de un caso de hurto de una SUV Kia Sportage, propiedad de Jorge Luis González Escobar, de 32 años, administrador de la Fiscalía de esta ciudad; el caso de hurto se había registrado el pasado 28 de agosto, mientras González Escobar hacía ejercicios físicos en un gimnasio ubicado en Carlos Antonio López y Aquidabán, pleno centro de esta capital departamental.

Detalles de lo incautado

En el local allanado se incautó un subfusil calibre 22, una pistola 9 mm, un revólver calibre 38, además de accesorios y cargadores; igualmente fueron incautadas municiones para diversos calibres de armas de fuego, totalizando 166 cartuchos vivos calibres 9 mm, 380, 357, 5.56 entre otros cuyo uso civil está prohibido legalmente en nuestro país. Otros elemento incautados fueron 29 llaves de vehículos de diversas marcas y documentos varios como contratos de compra-venta y cédulas verdes, según un boletín emitido por la Institución policial.

Por qué allanaron la playa de autos?

El subcomisario Osvaldo Mareco, jefe de Operaciones del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, señaló que a los investigadores les llamó la atención la facilidad con la que el autor del hurto cometió el hecho utilizando aparentemente una copia de la llave original del rodado. “El funcionario de la fiscalía adquirió su vehículo de esa playa y recibimos la información de que la copia de la llave no se le entregó al propietario, creemos que una copia de la llave original del vehículo fue la utilizada para robar el rodado” indicó Mareco.

Los investigadores creen que personas de alguna manera vinculadas a la playa de autos allanada, estarían involucradas en el caso de hurto, de acuerdo con las manifestaciones del jefe policial.

Los anteriores poseedores del vehículo serán citados a declarar ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, según indicaron fuentes de la Institución.