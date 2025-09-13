Ypacaraí festeja 138 años con alegría, tradición y cultura

La ciudad de Ypacaraí, del departamento Central, vive un fin de semana cargado de emoción, historia y orgullo por sus 138 años de fundación. Desde muy temprano, las calles comenzaron a llenarse de banderas, música y público que salió a acompañar las celebraciones. Familias enteras se ubicaron a lo largo de la avenida principal para disfrutar del desfile, en el que participaron instituciones educativas, clubes, academias y organizaciones sociales.

El desfile estudiantil fue el gran atractivo de la mañana del sábado. Los alumnos lucieron impecables uniformes, las chiroleras se destacaron con su elegancia y las niñas de Ypacaraí Patín sorprendieron con un espectáculo vibrante que arrancó aplausos y ovaciones.

También se sumaron bandas rítmicas y grupos de danza que convirtieron el recorrido en una verdadera fiesta popular, recordando que la localidad no solo es conocida por su lago y su música, sino también por la calidez de su gente.

Ya por la tarde, la comunidad se trasladará hasta la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde se celebrará la misa por la ciudad a las 19:00.

El acto religioso espera reunir a fieles y autoridades locales que elevarán oraciones de agradecimiento por las bendiciones recibidas a los pobladores.

La jornada cerrará a lo grande con la tradicional serenata aniversario, que se desarrollará en el Paseo de los Fundadores. Allí, artistas locales y nacionales compartirán un repertorio cargado de música paraguaya, creando un ambiente de confraternidad con danzas típicas y el canto colectivo del emblemático “Recuerdos de Ypacaraí”.

Programa 14 de septiembre

El domingo 14 de septiembre, las actividades continuarán con un enfoque deportivo y solidario: a las 7:30 se correrá la maratón “Ypacaraí corre por el Autismo 2025”, con salida desde el Centro de Eventos Municipal. Se espera la participación de atletas locales, visitantes de distintos puntos del país y familias que apoyan la causa con entusiasmo.

Para cerrar el programa festivo, a las 13:00, la estación del ferrocarril será escenario de la tradicional movida del tren, un momento cargado de nostalgia y emoción que revive la importancia histórica del ferrocarril en el desarrollo de la ciudad. Vecinos y turistas se darán cita en este punto icónico para despedir el aniversario con música, danza y una verdadera fiesta popular.

Con este abanico de actividades, Ypacaraí celebra su aniversario 138 reafirmando su identidad cultural y su espíritu comunitario. La ciudad del lago azul se muestra viva, orgullosa de su historia y con la mirada puesta en el futuro, demostrando que su esencia sigue latiendo al ritmo de su gente.