Falleció Jorge Galli

Pedro Galli, titular de la Asociación Rural del Paraguay, confirmó en diálogo con ABC Color el fallecimiento de su hermano Jorge Galli.

Explicó que el deceso se produjo tras complicaciones de salud derivadas de un cáncer que enfrentaba.

“El lo encaró con mucha valentía y siempre acompañado de su familia. Lo recordamos como una persona de gran corazón”, expresó.

Velatorio y sepelio

Los restos de Jorge Galli son velados en el salón velatorio Futuro, ubicado sobre la avenida San Martín desde las 22:00, aproximadamente. El sepelio está previsto para mañana lunes, en horas de la tarde, según confirmó su hermano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jorge Galli es una figura recordada por su posición opositora en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. Posteriormente, su figura estuvo marcada por distintos episodios que lo mantuvieron en la agenda pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Jorge Galli, una vez más preso

Fue cuñado del expresidente Luis Ángel González Macchi y hermano de Susana Galli, además de Pedro Galli, actual dirigente gremial.