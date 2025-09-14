Guayaybí se lució con la novena edición del Festival de la Banana y la Piña

La celebración forma parte de los festejos por los 33 años de la independencia distrital de esta localidad, situada en la parte sur del departamento de San Pedro, que se conmemoró el pasado 10 de setiembre.

Entre los artistas contratados para el acontecimiento festivo de Guayaybí, podemos destacar la participación de la Escuela Municipal de Danzas, Marcot Magali, Andrea Milagros, Alejandro Simón y su Dinastía, Kachiporros, Mfolk y la Banda Capiibary, que con su arte hicieron vibrar al público presente.

Todos los preparativos de la novena edición del festival estuvieron a cargo de la Municipalidad, administrada por el actual ejecutivo de la comuna, Álvaro Saldivar, acompañado por un selecto grupo de colaboradores que trabajaron arduamente para que el acontecimiento tuviera el resultado deseado.

Público de diferentes puntos del país

Como ya es tradicional todos los años, muchas personas provenientes de diferentes ciudades de San Pedro y de otros departamentos del país se trasladaron hasta Guayaybí para estar presentes en la actividad artística, considerada como uno de los eventos más significativos que se organizan en esta época del año.

Con total éxito

Con respecto al resultado que dejó el festival, el intendente municipal, Álvaro Saldívar (Alianza), reconoció que la fiesta en general, realizada ayer sábado y que se extendió hasta esta mañana, fue todo un éxito, donde el público demostró un excelente comportamiento en todos los sentidos, por lo que la organización se siente muy contenta y agradecida con la gente que apoyó para que la actividad tuviera el brillo deseado, enfatizó.