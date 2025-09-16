Abigeato: Faenan un vacuno y recuperan otra vaquilla en San Roque González

El hecho de abigeato ocurrió alrededor de la 01:30 horas de ayer lunes, cuando desconocidos ingresaron al domicilio del agricultor Riveros Alfonzo, paraguayo de 51 años, y sustrajeron dos animales vacunos, señala el informe policial.

Tras la denuncia, en horas de la mañana, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona boscosa junto al propietario, logrando ubicar a una de las vaquillas, de pelaje rojo y raza Jersey, a unos 1.500 metros del lugar donde se produjo el hurto.

El animal fue trasladado nuevamente hasta la propiedad de la víctima, donde le fue entregado en presencia de los intervinientes. La otra vaquilla, sin embargo, fue hallada faenada de manera clandestina, encontrándose únicamente la cabeza del animal.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y aprehender a los responsables de este hecho punible contra la propiedad.

