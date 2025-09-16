Fiscalía reúne elementos en caso de muerte de rugbista

Tras la repentina muerte del jugador de rugby, Esteban César Racca (41), durante el torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby, en el que disputaban un encuentro el equipo de Racca Old Kings Club (OKC) Rugby y Jabalíes Rugby Club, se inició una investigación penal a cargo del fiscal Jorge Escobar Lara.

El jugador de rugby había caído y fue asistido inmedaitamente por sus compañeros, médicos que estaban en lugar. Sin embargo, no se pudo evitar su fallecimiento. La médica forense dudó de que la causa de muerte haya sido un infarto y por ello recomendó la realización de una autopsia.

Lea más: Lo que revela la autopsia al jugador de rugby fallecido en el COP

Mediante el procedimiento forense, se constató que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo-encefálico cerrado, pues recibió un golpe contuso en la parte baja del costado derecho de la cabeza, lo que provocó una fisura del cráneo y a su vez una hemorragia cerebral.

Dicha diligencia hecha en el campo de la Medicina Legal, fue una de las primeras dentro de la pesquisa. Además de esta, el fiscal Escobar cuenta con otros elementos de prueba que servirán para determinar si hay un responsable de esa lesión y si la acción se encuadra en una penalmente perseguible.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Rugby: argentino fallece en pleno partido en el Comité Olímpico

Fiscalía someterá a análisis filmaciones del juego de rugby

El fiscal Jorge Escobar enumeró entre los elementos con los que cuenta a esta instancia de la investigación, están las filmaciones de circuito cerrado del lugar. Específicamente, del encuentro deportivo que se disputaba. Añadió, que en las mismas se identifican algunas jugadas y caídas del jugador, que deberán ser sometidas a análisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese contexto, el agente del Ministerio Público adelantó que remitirá los videos para la elaboración de fotogramas, limpieza y ampliación de las imágenes a fin de identificar un posible momento en el que Racca haya recibido algún golpe. Esto, teniendo en cuenta que en este deporte, de mucho contacto, los jugadores no llevan protección alguna.

Expuso además el fiscal que tanto los compañeros de Esteban Racca, así como de la propia Unión de Rugby, están colaborando en aportar elementos a al investigación; incluso, los propios compañeros de Racca analizan las filmaciones del juego, pero hasta ahora no hay una jugada identificada.

De acuerdo con lo que indicó el fiscal, en el marco del examen de las imágenes se debe determinar las circunstancias en que se produjo la lesión, si fue por un golpe en una jugada común del encuentro o si es que hubo mala intención de parte de quien propinó el golpe.