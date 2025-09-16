Milei visitará el Congreso este miércoles y la Policía cerrará estas calles de Asunción

El presidente argentino, Javier Milei, llegó esta madrugada a Paraguay, fue recibido por Santiago Peña con honores militares y la entonación de los himnos de ambos países en el Palacio de López. Mañana está invitado a una sesión de honor en el Congreso y la Policía montará un operativo de control para funcionarios y visitantes.

La jefatura de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional informó en la tarde de este martes que el día de mañana, miércoles 17 de septiembre, se tomarán medidas de seguridad ante la visita del mandatario del vecino país.

Medidas de seguridad