Milei visitará el Congreso este miércoles y la Policía cerrará estas calles de Asunción

El presidente argentino, Javier Milei, llegó esta madrugada a Paraguay, fue recibido por Santiago Peña con honores militares y la entonación de los himnos de ambos países en el Palacio de López. Mañana está invitado a una sesión de honor en el Congreso y la Policía montará un operativo de control para funcionarios y visitantes.
La jefatura de la Agrupación de Seguridad de la Policía Nacional informó en la tarde de este martes que el día de mañana, miércoles 17 de septiembre, se tomarán medidas de seguridad ante la visita del mandatario del vecino país.
Lea más: Video: Milei llegó al país para reunirse con Peña y participar en la CPAC
Medidas de seguridad
- Permanecerá cerrada al público en general la avenida Río Ypané, donde se montará retenes de control en la intersección con la avenida Costanera y la avenida Paraguayo Independiente, permitiendo el acceso de legisladores y funcionarios que acrediten su condición con su respectivo carnet.
- Recomienda que los funcionarios porten su carnet de identidad para poder ingresar a la zona.
- En los puntos de control estarán personal policial de la Cámara a efectos de facilitar el acceso.