Video: Milei llegó al país para reunirse con Peña y participar en la CPAC

En la madrugada de este martes arribó al país el presidente de Argentina, Javier Milei, quien mantendrá una reunión con Santiago Peña. El mandatario argentino será uno de los principales oradores de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), encuentro que reúne a referentes de la derecha y que tendrá lugar en el hotel Sheraton.

Además de Milei, participarán como oradores el propio presidente Peña, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de Paraguay en Washington, Gustavo Leite. También será uno de los oradores el actor y político mexicano Eduardo Verástegui y Richard Grenell, exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y actual enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela.

El arribo de Milei se produce en un momento delicado para su gobierno, que enfrenta un escenario de fuerte tensión política por denuncias de corrupción y tras una dura derrota electoral frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Lea más: Aña Cuá: Obras estarían por reiniciarse, según Peña, que recibirá a su par Milei

Simpatizantes de Milei recibieron al mandatario

Un grupo de argentinos simpatizantes de La Libertad Avanza estuvo presente para recibir al mandatario. Entre ellos se encontraba Marian Rodríguez, candidata a diputada nacional por esa agrupación en Formosa, quien manifestó su apoyo.

“Estamos muy felices de que esté acá en Paraguay visitando a los hermanos de este país. Queríamos que sienta el respaldo de todos los argentinos, especialmente del norte. Vemos en él la esperanza de salir adelante después de décadas de crisis”, expresó.