Pequeños productores cierran ruta tras incautación de productos por parte de la DNIT

Los camiones que trasladaban las mercaderías de los pequeños productores de Guayaybi, San Pedro, fueron demorados y los productos decomisados por agentes de la DNIT ubicados en el puesto de Mariano Roque Alonso, quienes exigieron facturas y recibos de pago de impuestos.

Ante esta situación, los pequeños productores afectados realizan una manifestación en el cruce 6.000 de Guayaybi, San Pedro, entre la ruta PY 08 y PY 03, cerrando el paso del tránsito vehicular de manera intermitente.

La mayoría de los manifestantes son productores pequeños de banana y piña, quienes se organizaron en conjunto para poder enviar sus mercaderías a los mercados de la capital, ya que el costo para trasladar sus mercaderías de manera individual es muy elevado.

El total de productores afectados sería aproximadamente 15; sin embargo, son apoyados por otros pequeños productores de la zona, como también por asociaciones y organizaciones del sector, por lo que serían aproximadamente 500 los manifestantes.

No descartan trasladarse a Asunción

Los manifestantes expresaron que en caso de que no sean liberadas las cargas con sus productores, además de prolongar el cierre de ruta, no descartan trasladarse hasta Asunción para hacer escuchar su reclamo.

Además de la liberación de sus productos, que sería lo que cosecharon tras las últimas heladas, exigen a las autoridades de la DNIT, como del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) la falta de capacitación y asistencia para la producción.

La incautación de productos también se da por la falta de conocimiento por parte de los productores sobre cuáles son los documentos y gestiones que deben realizar para evitar este tipo de situaciones por parte de la DNIT, según denunciaron.