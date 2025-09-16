Video: este fue el momento que sorprendió a Green Day en Paraguay

La primera visita de Green Day a Paraguay se convirtió en un encuentro con música, recuerdos y mucho sentimiento. A las 21:20, los parlantes del concierto retumbaron con la icónica canción “Bohemian Rhapsody” de Queen.
Lo que parecía un simple tema de espera, terminó transformándose en un himno porque miles de voces se unieron en un mismo canto.
La reacción de Green Day
La banda Green Day, que ya estaba esperando salir a lucirse en el escenario, no ocultó su sorpresa. El grupo compartió en su cuenta oficial de TikTok el video del público paraguayo bajo la frase en inglés “here it is!”, o “¡ahí lo tienen!”, como reconocimiento de la euforia de sus fans.
Este gesto fue celebrado por los fans de Green Day en las redes sociales.
Después de este momento mágico, irrumpió en escena el ya clásico “Drunk Bunny” de la gira, esta vez vestido con la camiseta albirroja que llevaba la palabra “Japiro” en la espalda.
Posteriormente, la banda se lució, entregó todo y el público disfrutó, en esta noche que será recordada por muchos.